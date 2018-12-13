Видео: возле Исаакиевский собора затопило парковку для инвалидов

Жители неоднократно писались жалобы в Роспотребнадзор, однако никаких изменений пока не последовало.

Петербуржцы обратили внимание на затопленную дорогу возле Исаакиевского собора. Граждане подметили, что затоплен участок, где располагается парковочное место для инвалидов.

По словам очевидцев, возле места ни одной ливневки. В связи с эти парковка постоянно заливается. Жители неоднократно писались жалобы в Роспотребнадзор, однако никаких изменений пока не последовало.

Отметим, что дождливая погода в Петербурге продолжится минимум до среды. Ночью, утром и днем в городе пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и гроза. Подробный прогноз можно прочитать в нашем материале.

Видео: Piter.TV