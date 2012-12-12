Видео: ворона из Приморского Сафари-парка заговорила по-английски ради еды

В сети появилось видео, снятое в Приморском Сафари-парке, где сотрудник кормит ворону, а птица разговаривает с ним по-английски.

Сеть покорило видео, на кадрах которого сотрудник Приморского Сафари-парка разговаривает по-английски с вороной, а в качестве поощрения дает птице лакомство.



На кадрах сотрудник парка протягивает вороне угощение и просит птицу произнести слово "hello". Пока птица не поздоровается "правильно", лакомства она не получит. За этой картиной наблюдают посетители парка, их голоса слышны на заднем плане.



По словам директора учреждения, что вороны, живущие на территории Сафари-парка, могут делать самые разные трюки.





Видео: YouTube/safaripark25.TV

