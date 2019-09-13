Видео: на 41-м км КАД отключили освещение

Водители пожаловались на то, что приходится ехать в темноте.

Вечером 13 сентября на 41-м км КАД отключили освещение. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео условия движения на трассе.

Возможной причиной отключения освещения могла стать авария на подстанции на улице Коммуны. В 19:20 в Красногвардейском районе загорелись трансформаторные будки. 62 дома временно остались без электричества. В 20:10 пожар удалось локализовать, обошлось без пострадавших. Открытое горение ликвидировали в 20:44. По данным пресс-службы "Ленэнерго", в 21:53 у всех потребителей восстановили электроснабжение в полном объеме.

Водители сообщили о том, что ехать по участку КАД небезопасно, в том числе из-за того, что идет дождь.

Видео: Piter.TV