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В результате пожара на улице Коммуны без электричества остались 62 дома
Сегодня, 20:14
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nadezhda_sib

В результате пожара на улице Коммуны без электричества остались 62 дома

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В 19:31 пожару присвоили ранг №1-Бис.

В результате пожара по адресу улица Коммуны, 7 электроснабжение было отключено у 62 домов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Пожар на трансформаторной двухэтажной подстанции №92 произошел в 19:20. В 19:31 спасатели объявили ранг пожара №1-Бис. В здании загорелись 3 масляные трансформатора. 

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранители. Диспетчеры "Ленэнерго" организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения в Красногвардейском районе.

Сведений о пострадавших не поступало. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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