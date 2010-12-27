В результате пожара на улице Коммуны без электричества остались 62 дома

В результате пожара по адресу улица Коммуны, 7 электроснабжение было отключено у 62 домов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Пожар на трансформаторной двухэтажной подстанции №92 произошел в 19:20. В 19:31 спасатели объявили ранг пожара №1-Бис. В здании загорелись 3 масляные трансформатора.
На месте работают сотрудники МЧС и правоохранители. Диспетчеры "Ленэнерго" организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения в Красногвардейском районе.
Сведений о пострадавших не поступало.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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