На улице Коммуны загорелись трансформаторные будки на подстанции

Из-за ЧП жители Красногвардейского района остались без света.

Вечером по адресу улица Коммуны, 7 произошло возгорание трансформаторов на подстанции "Восточная-коммунальная". Петербуржцы заметили клубы черного дыма в воздухе и засняли инцидент на видео.

По сообщению жителей Красногвардейского района, в домах отключился свет. Информацию подтвердили в пресс-службе "Ленэнерго". Диспетчеры компании организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения в районе, также направлены дизель-генераторные установки для запитывания социально значимых объектов.

На место приехали сотрудники МЧС и правоохранители. По данным пресс-службы МЧС по Петербургу, возгоранию присвоили ранг №1 бис. О пострадавших информации пока нет.

Ранее Piter.TV рассказал о подробностях пожара в лицее работников связи.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"