Видео: водитель иномарки переехал девушку на Чугунной улице

По словам пользователя, пострадавшая проведет в больнице более месяца.

Во дворе на Чугунной улице, 14 водитель сбил пешехода. Момент аварии попал на видео, его опубликовали спустя почти неделю в социальных сетях.

Как утверждает автор поста в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", инцидент произошел 15 октября. На кадрах видно, как девушка хочет пересечь дорогу, однако ей на встречу едет автомобиль. Ни водитель, ни пешеход не останавливаются и девушка попадает под колеса автомобиля.

"15 октября работник автосервиса на Порше Каен переехал девушку. Девушке предстоит пролежать в больнице около 6-ти недель", - написал автор.

В социальных сетях развернулась дискуссия насчет того, видел ли водитель пешехода или наехал на пешехода намеренно.

Вечером 21 октября на КАД произошла серьезная авария с участием двух фур и легковушки.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK