Видео: выборгские отделения РКС-энерго и ЛОЭСК об информировании граждан и борьбе с неплательщиками

Данные вопросы поднимались на заседании координационного совета по ЖКХ

18 апреля в здании Администрации МО "Выборгский район" состоялось заседание координационного совета по ЖКХ. Одной из основных тем на повестке был вопрос своевременного информирования граждан о плановых отключениях электроэнергии многоквартирных и частных домов на территории города и района.

На данном этапе силами ЛОЭСК происходят отключения трансформаторных подстанций (ТП), в итоге и потребителей, от электрической энергии. Это происходят плановые ремонты, плановые реновации. И это неизбежно. Всю информацию о плановых отключениях ЛОЭСК своевременно выкладывает на центральном сайте организации, который является публичным. Светлана Родионовская, директор Выборгского отделения РКС-энерго

Также на совещании обсуждался вопрос альтернативных и более оперативных и надежных способов информирования граждан об отключениях. Среди них - рассылка по СМИ для публикаций информации на сайтах и в социальных сетях.

Также, Светлана Родионовская рассказала Piter.TV о том, как РКС-энерго работает с неплательщиками:

Видео: Piter.TV