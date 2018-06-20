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Видео: выборгские отделения РКС-энерго и ЛОЭСК об информировании граждан и борьбе с неплательщиками

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Данные вопросы поднимались на заседании координационного совета по ЖКХ

18 апреля в здании Администрации  МО "Выборгский район" состоялось заседание координационного совета по ЖКХ. Одной из основных тем на повестке был вопрос своевременного информирования граждан о плановых отключениях электроэнергии многоквартирных и частных домов на территории города и района.

На данном этапе силами ЛОЭСК происходят отключения трансформаторных подстанций (ТП), в итоге и потребителей, от электрической энергии. Это происходят плановые ремонты, плановые реновации. И это неизбежно. Всю информацию о плановых отключениях  ЛОЭСК своевременно выкладывает на центральном сайте организации, который является публичным.

Светлана Родионовская, директор Выборгского отделения РКС-энерго

Также на совещании обсуждался вопрос альтернативных и более оперативных и надежных способов информирования граждан об отключениях. Среди них - рассылка по СМИ для публикаций информации на сайтах и в социальных сетях.

Также, Светлана Родионовская рассказала Piter.TV о том, как РКС-энерго работает с неплательщиками:

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, жкх, отключения, электроэнергия, энергоснабжение
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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