Видео: в Выборгском районе загорелся завод "Красная нить"

О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 3 апреля, в Выборгском районе загорелся завод "Красная нить". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Гельсингфорсской улице, 3.

На месте сильное задымление, тяжело даже в далеке от пожара отмечает корреспондент

На кадрах видно, что здание сильно полыхает. Очевидцы отмечают, что объект сильно разгорелся буквально за 10 минут.

Причины пожара пока неизвестны. На месте работают пожарные.

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Видео:Piter.TV