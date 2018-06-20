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Видео: в Выборгском районе загорелся завод "Красная нить"

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О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 3 апреля, в Выборгском районе загорелся завод "Красная нить". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Гельсингфорсской улице, 3.

На месте сильное задымление, тяжело даже в далеке от пожара

отмечает корреспондент

На кадрах видно, что здание сильно полыхает. Очевидцы отмечают, что объект сильно разгорелся буквально за 10 минут.

Причины пожара пока неизвестны. На месте работают пожарные.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы рассказали, как изменилась их жизнь после теракта в метро

Видео:Piter.TV

 

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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