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Видео: в Выборгском районе прошел пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья"

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На протяжении трех дней художники со всего района представляли аудитории свои произведения живописи и графики.

В Выборгском районе состоялся пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья". На мероприятии присутствовал наш корреспондент. 

На протяжении трех дней, с девятнадцатого по двадцать первое июня, у особняка С.И. Ростоцкого в городе Высоцке художники со всего района представляли аудитории свои произведения живописи и графики. Каждая работа была сделана непосредственно на самом фестивале. Конкурсанты трудились в период с десяти утра до шести часов вечера на протяжении трех дней. 

Возраст участников составил от 7 до 18 лет, к участию были приглашены графики и члены творческих союзов. Организаторами фестиваля выступили совет депутатов МО "Выборгский район", администрация МО "Выборгский район", ОО "Фаворит Выборг".

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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