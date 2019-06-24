Видео: в Выборгском районе прошел пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья"

На протяжении трех дней художники со всего района представляли аудитории свои произведения живописи и графики.

В Выборгском районе состоялся пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья". На мероприятии присутствовал наш корреспондент.

На протяжении трех дней, с девятнадцатого по двадцать первое июня, у особняка С.И. Ростоцкого в городе Высоцке художники со всего района представляли аудитории свои произведения живописи и графики. Каждая работа была сделана непосредственно на самом фестивале. Конкурсанты трудились в период с десяти утра до шести часов вечера на протяжении трех дней.

Возраст участников составил от 7 до 18 лет, к участию были приглашены графики и члены творческих союзов. Организаторами фестиваля выступили совет депутатов МО "Выборгский район", администрация МО "Выборгский район", ОО "Фаворит Выборг".

Видео: Piter.TV