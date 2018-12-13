Видео: в Выборге состоялся творческий вечер "Сатира и юмор в годы Великой Отечественной войны..."

Гости вечера услышали знаменитые сатирические произведения и ознакомились с творчеством карикатуриста, который в годы войны своими работами поднимал дух солдат.

Сегодня в выставочном зале "Выборг - город воинской славы" прошел творческий вечер "Сатира и юмор в годы Великой Отечественной войны. Василий Суров и его необычная коллекция".

Тема мероприятия родилась, когда в начале апреля дочь Василия Сурова предоставила выставочному залу материалы из фронтовых газет, собранные карикатуристом, и, конечно же авторские работы Василия.

Василий Суров - сержант, наш земляк, который во время войны рисовал карикатуры. Нам был представлен материал - листы формата А3, на которых он чернилами в окопах рисовал эти карикатуры. Некоторые срисованы с газет, но есть и его авторские работы. Иван Андреев, специалист отдела молодежной политики

Основная цель мероприятия - показать, что сатира и юмор играли очень большую роль во время войны как для обычных людей, так и для солдат.

Юмор давал людям чувствовать жизнь. Во многом благодаря этому люди жили дальше. Иван Андреев, специалист отдела молодежной политики

Также, в течение вечера участники встречи могли услышать знаменитые сатирических произведения в исполнении творческих коллективов Выборгского района и узнать больше фактов из жизни авторов этих самых произведений.

Видео: Piter.TV