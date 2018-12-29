Видео: в Выборге прошли крещенские богослужения в Спасо-Преображенском соборе

Также состоялось великое освящение воды, которую смог набрать каждый желающий, пришедший в храм.

В минувшую субботу, 19 января, в Выборге отметили один из главных христианских праздников Крещение Господне. Праздничные богослужения прошли в Спасо-Преображенском соборе, на которых можно было исповедоваться и причаститься.

Также состоялось великое освящение воды, которую смог набрать каждый желающий, пришедший в храм.

Вода, освященная 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в сам праздник Крещения, имеет совершенно одинаковые свойства и силу. Великое освящение воды совершается лишь дважды в год — 18 и 19 января — накануне и в сам праздник Крещения.

В пятницу, 18 января, в Крещенский Сочельник, в 17-00 началось Всенощное бдение, по окончании службы состоялся крестный ход от стен Спасо-Преображенского собора к лодочной станции.

Всенощное бдение — торжественное, праздничное, общественное богослужение, — установленное чинопоследование в православии, которое при строгом соблюдении устава должно продолжаться от захода солнца до рассвета.

Ранее в Piter.TV: Видео: в Выборге прошли традиционные крещенские купания

Видео: Piter.TV