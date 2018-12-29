Видео: в Выборге прошли традиционные крещенские купания

Купания начались в семь часов вечера и продлились до двух часов ночи.

В ночь с 18 на 19 января в Выборге прошли традиционные крещенские купания. Площадкой для проведения мероприятия стал выборгский причал "Фаворит" на набережной Адмирала Апраксина.

На протяжении всего периода омовений на месте дежурили спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Неподалеку от купели также располагались автобусы, где можно было переодеться и согреться после крещенских купаний.

Купания начались в семь часов вечера и продлились до двух часов ночи. Также отметим, что на всей территории Ленобласти в 2019 году было организовано порядка 67 купелей для каждого желающего окунуться и совершить таинственный обряд крещения.

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Видео: Piter.TV