В Выборге сыграли в бильярд ямалец Максим Баравой и пилот Формулы-1 Виталий Петров

Сам поединок прошел в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".

В минувший четверг, 17 января, студент Ямальского многопрофильного колледжа Максим Баравой осуществил свою давнюю мечту – сыграл в бильярд с Виталием Петровым, автогонщиком из Выборга, пилотом в Формуле-1. Об этом сообщает сетевое издание "Vesti-yamal".

Максиму 16 лет, он инвалид третьей группы. Но несмотря на это, парень активно интересуется футбольными и хоккейными матчами, отдельное внимание заслужили гонки Формулы-1.

Максим Баравой участвует в городских и окружных мероприятиях. Среди них – III региональный чемпионат "Абилимпикс", где молодой человек выступил в компетенции "медицинский и социальный уход".

Сам поединок прошел в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" и состоялся в Выборге. В исполнении желания салехардца помог полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, а также губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По словам жителя Салехарда, его очень впечатлило выступление россиянина Виталия Петрова на чемпионате мира, с тех пор он следит за карьерой автогонщика. Желание – сыграть в бильярд с пилотом появилось тоже не случайно. Этой игрой Максим увлекается с детства, тогда играл с отцом. Как отметил ямалец, сегодняшняя партия запомнится ему на всю жизнь.

Известный гонщик провёл для Макисма экскурсию по Выборгу и подарил фотокнигу о Формуле-1, а также предложил молодому человеку примерить свой шлем.

Источник: сетевое издание "Vesti-yamal"