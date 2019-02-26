Видео: в Выборге прошёл торжественный митинг в День защитника Отечества

В минувшую субботу, 23 февраля, в Выборге состоялся торжественный митинг, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. На мероприятии удалось побывать корреспонденту Piter.TV.

По традиции митинг прошел на площади Выборгских полков, а участниками столь памятного события стали ветераны, военные, СМИ, представители районной администрации, горожане и туристы.

В этот день, мы, жители города воинской славы Выборга и Выборгского района, чтим память и отдаем дань глубокого уважения подвигам солдат, погибшим за нашу Родину. Особую благодарность выражаем тем, кто сегодня несет службу в рядах Российской армии, на Военно-Морском флоте, защищает рубежи нашего Отечества. В этот знаменательный день мы чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных действий.Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение - будущих защитников Отечества. Уверены, что они с достоинством и честью будут продолжать славные традиции русской армии

Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"