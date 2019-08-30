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Видео: в Выборге прошел ежегодный фестиваль творчества пожилых людей "Ветеранское подворье"

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Выборгские пенсионеры представили на суд публики достижения дачного хозяйства

Во Дворце культуры прошел ежегодный фестиваль-смотр "Ветеранское подворье". Участниками фестиваля стали пенсионеры и ветераны со всего Выборгского района. На конкурсе, пожилые люди представили свое, так называемое, "дачное творчество". Выращенные собственными руками фрукты и овощи, расписные разделочные доски, скалки и другие предметы бытового искусства.

Открыть фестиваль, а также сказать приветственное слово собравшисмся вышел председатель Выборгской общественной организации ветеранов труда и Вооруженных сил Владимир Остапчук. Он похвалил участников за большой проделанный труд и пожелал дальнейших успехов и развития в нелегком деле, содержания домашнего хозяйства.

Видео: Piter.TV

Теги: ветеранское подворье, ветераны, выборг, выборгский район, дачники, дворец культуры, пенсионеры, прикладное искусство
Категории: Выборг, Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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