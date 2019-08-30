Видео: в Выборге прошел ежегодный фестиваль творчества пожилых людей "Ветеранское подворье"

Выборгские пенсионеры представили на суд публики достижения дачного хозяйства

Во Дворце культуры прошел ежегодный фестиваль-смотр "Ветеранское подворье". Участниками фестиваля стали пенсионеры и ветераны со всего Выборгского района. На конкурсе, пожилые люди представили свое, так называемое, "дачное творчество". Выращенные собственными руками фрукты и овощи, расписные разделочные доски, скалки и другие предметы бытового искусства.

Открыть фестиваль, а также сказать приветственное слово собравшисмся вышел председатель Выборгской общественной организации ветеранов труда и Вооруженных сил Владимир Остапчук. Он похвалил участников за большой проделанный труд и пожелал дальнейших успехов и развития в нелегком деле, содержания домашнего хозяйства.

Видео: Piter.TV