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Видео: выборжане закружились в танце на Балу Победы

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Горожане и гости города были одеты в костюмы и платья сороковых годов, а танцу их обучал балетмейстер Выборгского бального общества.

Сегодня, Девятого мая, в Выборге прошел Бал Победы. Сотни выборжан и гостей города закружились в танце под музыку военных лет. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV, засняв происходящее. 

Праздник прошел на Площади Выборгских полков. Организаторами мероприятия выступили общественное объединение "Фаворит Выборг" и Выборгское бальное общество

Выборжане собрались в центре города в платьях и костюмах сороковых годов, чтобы под руководством педагогов станцевать под музыку военных лет. Принять участие в празднике смогли все желающие, как горожане, так и гости города. Искусству танца люди обучались под руководством опытного балетмейстера Выборгского бального общества.

Источник: Piter.TV

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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