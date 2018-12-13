Видео: выборжане закружились в танце на Балу Победы

Горожане и гости города были одеты в костюмы и платья сороковых годов, а танцу их обучал балетмейстер Выборгского бального общества.

Сегодня, Девятого мая, в Выборге прошел Бал Победы. Сотни выборжан и гостей города закружились в танце под музыку военных лет. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV, засняв происходящее.

Праздник прошел на Площади Выборгских полков. Организаторами мероприятия выступили общественное объединение "Фаворит Выборг" и Выборгское бальное общество.

Выборжане собрались в центре города в платьях и костюмах сороковых годов, чтобы под руководством педагогов станцевать под музыку военных лет. Принять участие в празднике смогли все желающие, как горожане, так и гости города. Искусству танца люди обучались под руководством опытного балетмейстера Выборгского бального общества.

Источник: Piter.TV