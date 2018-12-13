В День Победы в Выборге прошел торжественный митинг на Красной площади

На торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на Красной площади города собрались ветераны, жители и гости Выборга, военнослужащие, кадеты, участники акции "Бессмертный полк", а также представители Правительства Ленинградской области, районной администрации, депутаты.

На торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на Красной площади города собрались ветераны, жители и гости Выборга, военнослужащие, кадеты, участники акции "Бессмертный полк", а также представители Правительства Ленинградской области, районной администрации, депутаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ветеранов, жителей и гостей города воинской славы Выборга поздравил с праздником глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов:

Для всех нас День Победы – это главный государственный и всенародный праздник. В этот день нас всех объединяют глубокие и пронизывающие чувства к нашим родным и близким, защищавшим Родину и разгромившим врага. Сегодня мы скорбно склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны. Мы отдаем почести тем ветеранам, кого уже нет с нами. Великая Отечественная война стала эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу. Мы всегда будем помнить о доблести офицеров, солдат и матросов, проявивших мужество и героизм на Карельском перешейке и при штурме Выборга. Для жителей города воинской славы Выборга и всего Выборгского района это почетное звание Российской Федерации возлагает особую ответственность перед ветеранами войны и памятью павших защитников Родины. С Днем Победы! Вечная слава героям Великой Отечественной войны! Могущества и процветания нашей великой России! Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"

Поздравительный адрес от губернатора региона передал первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области Роман Марков.

Примите искренние поздравления с нашим самым главным праздником – Днем Победы! Подвиг поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне, остается для каждого гражданина России примером мужества, патриотизма, несгибаемой воли. Он вдохновляет нас на труд, придает силы, объединяет в желании сберечь и приумножить все то, что отстояли, сумели возродить и оставили нам наши отцы, деды и прадеды. От лица ленинградцев приношу вам глубочайшую благодарность за ваш подвиг во имя Родины, во имя нашей свободы. говорится в нем

Также от имени Выборгской и Приозерской епархии собравшихся поздравил священник Спасо-Преображенского собора Выборга отец Геннадий.

От имени ветеранов выступил участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, награжденный медалями за оборону Ленинграда, за Победу над Германией, за боевые заслуги, артиллерист, майор в отставке Александр Александрович Перепелкин. Отметим, в этом году Александру Александровичу исполнилось 99 лет.

Затем на площади состоялось прохождение торжественным маршем войск Выборгского гарнизона, праздничная программа с участием артистов театра драмы и кукол "Святая крепость", концерт Государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица", показательные выступления подразделения ветеранов морской пехоты боевой системы ТАКИБО г. Выборга.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"