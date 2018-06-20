Видео: в Выборге отметили 210-летие со дня рождения Гоголя

В честь признанного классика в библиотеке А. Аалто была организована выставка

Сегодня, 1 апреля, в библиотеке А. Аалто открылась выставка, посвященная 210-летию со дня рождения русского прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста, признанного классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя.

В выставке были задействованы все издания автора, имеющиеся в распоряжении библиотеки. Кроме книг, посетители могли увидеть иллюстрации к героям произведений классика.

Данная выставка открывает нам весь спектр тех книг, той литературы, которая находится в стенах нашей библиотеки. Мы подняли литературу с отдела книгохранения, мы взяли литературу из читального зала, и, конечно, та литература, которая выдается домой. Здесь периодические издания, здесь книги, здесь иллюстрации к героям, к произведениям Гоголя Алла Березовская, заведующая читальным залом, автор выставки

В рамках мероприятия также прошла "литературная беседа" для школьников и студентов Выборга. Данная лекция собрала более 100 человек.

Видео, фото: Piter.TV

