Видео: в Томске девушка удовлетворила мужчину ниже пояса ради приза

В Томском клубе в ходе вечеринки девушка сделала минет мужчине, чтобы победить в конкурсе.

В сети набирает популярность ролик с вечеринки, которая была в Томске, в ночном клубе "РайON". В разгаре мероприятия ведущий пригласил на сцену гостей заведения, чтобы принять участие в конкурсе. Для победителя были подготовлены подарки: карта заведения и бесплатные коктейли. Чтобы их заполучит, конкурсантам предстояло максимальное количество раз поцеловать полуголого мужчину.

Однако девушка, судя по всему, очень хотела победить. Молодая особа увлеклась и занялась с мужчиной оральным сексом. На кадрах видеозаписи заметно, как нескромная девушка стягивает с парня нижнее белье.

Директор ночного клуба РайON Георгий Шипаков решил опровергнуть информацию. В эфире радио "Говорит Москва" мужчина сообщил, что подобного конкурса с оральным сексом не проводилось. Суть конкурса заключалась в другом.

Видео: YouTube - IGoodwyn