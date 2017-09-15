Видео: в Самаре грабитель расстрелял охранника банка и вынес 5 миллионов

В сети появилось видео, как в Самаре грабитель расстрелял охранника банка и вынес 5 миллионов рублей.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел 12 сентября в одном из самарских банков на улице Победы.



В здание явился мужчина в маске, в его руках был пистолет с глушителем. Злоумышленника пытался остановить пожилой охранник при помощи дубинки, за что получил две пули в живот. От полученных травм охранник скончался. После неизвестный потребовал у кассирши отдать ему всю наличность. Получив на руки 5 миллионов рублей, злоумышленник скрылся с места преступления на серебристой десятке.



По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчину объявили в розыск.



Видео: Mash