Видео: в Красносельском районе ярким пламенем полыхает полицейская машина

Пожар произошел на улице Партизана Германа.

Вечером 24 августа, на улице Партизана Германа загорелась полицейская машина. Об это сообщили "Невские новости".

На снимках видно, что машина горела достаточно интенсивно.

Автомобиль практически полностью выгрел до тла. Передняя часть машины немного сохранилась, но все же транспорт уже никак не восстановить.

Причины возгорания пока неизвесты. Сотрудники правоохранительных органов пока не дали никаких комментариев по этому поводу.

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