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Видео: в Индии женщина попала под поезд метро пока справляла нужду на рельсах

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Она осталась жива и отказалась от помощи медиков.

В индийской подземке женщина спустилась на рельсы, чтобы справить нужду и попала под поезд, когда уже перебиралась на перрон. Она чудом осталась жива. На видео с камер наблюдения обратило внимание издание The Mirror.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, примерно в 23:00 по местному времени. На кадрах видно, как женщина справляет нужду на рельсах перед подъезжающим к платформе поездом. После этого она пытается подняться на перрон и попадает в зазор между поездом и платформой.

Полицейский  и очевидцы вытащили женщину. Она же отказавшись от медицинской помощи, самостоятельно покинула станцию метро.

Ранее на Piter.TV: Петербуржцам рассказали, как одевались машинисты в начале XX века.
Фото и видео: The Mirror

 

Теги: задавил поезд, индия, метро
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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