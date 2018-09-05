Видео: в "Дикси" охранник сорвался на покупательницу, накричав на нее за вопрос про цену товара

Мужчина с руганью отчитал посетительницу, которая попросила помочь определить цену товара.

Вечером 4 сентября охранник магазина "Дикси" агрессивно ответил молодой петербурженке. По словам очевидцев, мужчина с криками набросился на покупательницу.

Посетители заведения по набережной реки Фонтанке рассказали, что конфликт возник из-за того, что пострадавшая пыталась уточнить у представителя торговой сети цену на товар. Стоит отметить, что по информации от очевидцев, на продукте действительно не было ценника. Вместо того, чтобы отправить девушку к продавцу-консультанту, охранник взорвался бранью. Жертве пришлось вызывать полицию. Ее вместе с сотрудником безопасности магазина отправили в отделение правоохранительных органов. Местная жительница написала заявление на обидчика, а тот - объяснительную.

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Фото и видео: Piter.tv