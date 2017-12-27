Видео: угонщик бронемашины из Апатитов целенаправленно таранил витрину

Появились подробности странного инцидента в Апатитах, где местный житель угнал военную бронемашину, чтобы съездить в магазин за коньяком.

Piter.tv публикует записи с камер видеонаблюдения магазина в Апатитах мурманской области. На кадрах явно видно, что многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный не случайно врезался в витрину. Потому что бронемашина несколько раз подъезжала к витрине и отъезжала. Хотя, возможно, неумелый водитель так пытался маневрировать.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Апатитах мужчина угнал бронемашину, чтобы съездить за коньяком. 29-летний водитель рассказал, что просто отправиться за алкоголем было бы "не прикольно". Поэтому он поехал на угнанной в ДОСААФ машине. Когда из-за его действия разбилась витрина, он просто выбрался из люка и пошел выбирать алкоголь. Так как желаемого коньяка он не нашел, то решил утолить жажду вином. Но его задержала полиция. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Видео: Piter.tv