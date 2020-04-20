Видео: у тела погибшего на Ивановской улице собралась толпа

Погибшему было на вид около 30 лет.

У тела погибшего на Ивановской улице собрались люди. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял происходящее на видео.

Днем у дома №6 произошла авария. Участниками ДТП, по официальной информации, стали "Фольксваген" и фура с полуприцепом. Они двигались в попутном направлении. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Несмотря на то, что авария произошла около 15:44, в 20-м часу на месте ДТП стали собираться люди. Машину поместили на эвакуатор.

Видео и фото: Piter.TV