  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:45
136
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: таксист проехал на "красный" на Боткинской и попал в ДТП

0 0

Не обошлось без пострадавших.

Днем 6 января на пересечении улиц Лебедева и Боткинской произошло ДТП с участием такси. Инцидент попал на видео очевидца.

По словам свидетеля, таксист вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Другим участником аварии стал джип. Все остались живы, однако, по словам очевидцев, есть пострадавшие.

На место прибыли правоохранители и сотрудники "скорой помощи". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под путепроводом на проспекте Культуры нашли тело девушки

Видео: "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии