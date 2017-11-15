Видео спасения около 1200 пассажиров самолета собрало более 40 млн просмотров

В сети набирает популярность видеоролик, на котором показан маневр пилота, с помощью которого удалось спасти несколько сотен пассажиров. Напомним, 5 июля 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Эль-Прат экипажу самолета Boeing-76 удалось избежать столкновения с самолетом Airbus-340.

Командир российского борта Николай Лимарев принял решение прервать снижение самолета и на взлетном режиме смог увести "Боинг", который весит 150 тонн, на второй круг. При этом воздушное судно уже находилось близко к земле. Стоит отметить, что в обоих самолетах находились 600 пассажиров.