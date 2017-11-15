Видео спасения около 1200 пассажиров самолета собрало более 40 млн просмотров

В сети набирает популярность видеоролик, на котором показан маневр пилота, с помощью которого удалось спасти несколько сотен пассажиров. Напомним, 5 июля 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Эль-Прат экипажу самолета Boeing-76 удалось избежать столкновения с самолетом Airbus-340.
Командир российского борта Николай Лимарев принял решение прервать снижение самолета и на взлетном режиме смог увести "Боинг", который весит 150 тонн, на второй круг. При этом воздушное судно уже находилось близко к земле. Стоит отметить, что в обоих самолетах находились 600 пассажиров.
Генеральный директор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов отмечает, что данное видео является самым популярным по авиационной тематике.
Также уточняется, что данный случай записал на видео один из барселонских споттеров. При этом совершенно случайно.
Видео: YouTube - Barcelona - El Prat Int'l