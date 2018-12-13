Видео с высоты: на Миллионной перед репетицией парада выстроилась техника

В Петербурге на Дворцовой площади 30 апреля в 16:00 состоится репетиция парада Победы с участием военной техники. Сейчас техника находится в полной готовности на Миллионной улице. Мобильный корреспондент Piter.TV снял видео с квадрокоптера.

Репетиция с участием военной техники начнется в 16:00. Всего в параде примут участие около ста единиц военной техники. В состав механизированной колонны войдут бронетранспортёры БТР-82А, пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Помимо этого, на центральную площадь Петебурга выедут танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С". Возглавлять колонну будет танк Т-34-85.

Несколько недель назад городская администрация утвердила программу мероприятий в городе ко Дню Победы.

Фото и видео: Piter.TV