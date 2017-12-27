Видео: в Петербурге водитель пытался скрыться от полиции, но попал в смертельное ДТП

В Петербурге рано утром в субботу произошла страшная авария. На месте скончались трое.

В Санкт-Петербурге утром 13 января на пересечении Гражданского и Северного проспектов, на кольце автомобиль на скорости влетел в столб. Об этом рассказал читатель Piter.tv. По его словам рядом лежали накрытые тела.

По предварительной информации водитель не справился с управлением из-за скорости. Также известно, что скорость движения была привышена не просто так: мужчина за рулем активно "улетал" от полиции. На место происшествия прибыли все службы: спасатели, полицейские, "скорая помощь". Очевидцы отмечают, что сотрудников полиции было около 30 человек.

Позже очевидцы происшествия рассказали, что в результате аварии погибли три человека, а двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Фото, видео: Piter.tv