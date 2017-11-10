Под Владимиром мотоцикл протаранил рейсовый автобус: Погибли три человека

В сети появились фото с места происшествия.

Накануне вечером, 9 ноября, под Владимиром, недалеко от деревни Глебово, произошла смертельная авария с участием мотоцикла и рейсового пассажирского автобуса.

ДТП произошло в 17 часов 35 минут на трассе Ковров - Мстера. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель мотоцикла "Иж", который выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автобусом, который ехал по маршруту Ковров - Пантелеево. В результате аварии погибли три человека: водитель мотоцикла и его 2 пассажира (мужчина 30-35 лет и девушка 20-25 лет), В автобусе никто не пострадал.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Фото: ВК, Подслушано Автомобилистов | Владимир

Видео: Piter.TV