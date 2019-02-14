В аварии в Волховском районе пострадало 4 человека. Двое из них - дети

В Ленинградской области на дороге не разминулись две машины.

Около 10.40 утра 14 февраля на 94-ом километре трассы "Зуево-Новая Ладога" произошла автомобильная авария. Водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с иномаркой "Форд". За рулем пострадавшей машины находилась женщина 30 лет.

По данным представителей ГИБДД по региону, в результате ДТП пострадало четыре человека. Одна из травмированных - водитель "Форда". Повреждения оказались и у трех пассажиров. Двое их них - дети. Один из них - ребенок трех лет, второму 12 месяцев.

Напомним, что УФАС требует от КИО расторгнуть договор с "Фондом имущества".

Фото и видео: ГИБДД по региону