В утренней аварии на КАД погиб мужчина

В 6.15 утра 10 января на участке КАДа произошла автомобильная авария. На 121-ом километре трассы наружного диаметра столкнулись два транспортных средства. Водитель иномарки "Грейт Вол" врезался с припаркованным "Фольксваген Поло". На данный момент причины и обстоятельства инцидента выясняются. Также шофер задел двоих мужчин, находившихся на проезжей части после ДТП.
В результате наезда скончался мужчина 1956-го года рождения. Он погиб до приезда бригады скорой помощи. Петербуржец 1982 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас на месте ведут работы сотрудники ДПС.
Напомним, что "Теплосеть" локализовала прорыв на Белы Куна.
Фото и видео: ГИБДД по региону
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