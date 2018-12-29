В утренней аварии на КАД погиб мужчина

Еще один пострадавший попал в больницу.

В 6.15 утра 10 января на участке КАДа произошла автомобильная авария. На 121-ом километре трассы наружного диаметра столкнулись два транспортных средства. Водитель иномарки "Грейт Вол" врезался с припаркованным "Фольксваген Поло". На данный момент причины и обстоятельства инцидента выясняются. Также шофер задел двоих мужчин, находившихся на проезжей части после ДТП.

В результате наезда скончался мужчина 1956-го года рождения. Он погиб до приезда бригады скорой помощи. Петербуржец 1982 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас на месте ведут работы сотрудники ДПС.

Напомним, что "Теплосеть" локализовала прорыв на Белы Куна.

Фото и видео: ГИБДД по региону