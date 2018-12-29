"Теплосеть" локализовала прорыв на Белы Куна

Специалисты рассказали подробности о ремонте конструкции.

Сотрудники пресс-службы "Теплосети" рассказали о ходе ремонта трубопровода на улице Белы Куна. По данным специалистов, на данный момент прорыв локализован.

Коммунальная авария произошла в ночь на 10 января. Дефект возник на конструкции с диаметром в 700 миллиметров. Повреждение зафиксировано около четвертого дома корпус 1. Сведения о проблеме поступили на пульт диспетчера в четыре часа утра.

На данный момент аварийная бригада находится на месте происшествия. Представители компании проводят диагностику инженерной сети. После проверки станет понятно, сколько по времени продлится ремонт.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб