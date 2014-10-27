Видео с дня рождения Лизы и Гарри Галкиных побило все рекорды по просмотрам

За сутки коротенькое видео, опубликованное в Instagram любящим отцом, просмотрели почти 1,5 миллиона раз.

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября исполнилось 4 годика. Любящий отец регулярно публикует фото и видео со своими детьми на своей страничке в Instagram.

19 сентября появилось коротенькое видео, смонтированное из моментов празднования дня рождения малышей. В описании к видео Максим пишет: "Гарик с Лизой были в свой день рождения абсолютно счастливыми! Делюсь с Вами, дорогие подписчики, видеощепоткой этого счастья!" Это видео побило все рекорды по просмотрам. За сутки ролик посмотрели почти 1,5 миллиона раз.

У Гарика и Лизы куча поклонников. Многие с нетерпением ждут новых видеосюжетов с детьми. Под этим видео более 2000 комментариев со словами поздравлений и восхищений. Кто-то даже попросил знаменитую пару родить еще детей. Особый восторг у подписчиков вызвала фраза Лизы, в которой она сказала, что их замок "торчит как сосиска".

Видео и фото: Instagram/maxgalkinru