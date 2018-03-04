Видео: появились кадры нападения на Ксению Собчак

Нападавший заснял на видео свое лицо и нападение на Собчак.

Сегодня вечером кандидат в президенты Ксения Собчак на своей странице в Twitter сообщила о том, что нее совершено нападение. Piter.tv публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

Собчак заявила, что мужчина облил ее жидкостью с криком "Это за Жириновского", а затем толкнул с такой силой, что она упала. Пострадавшая добавила, что злоумышленника задержали. Полиция приехала через 40 минут. Был составлен протокол.

Стоит отметить, что на кадрах видеозаписи заметно, как молодой человек по имени Алан Дзуцев плеснул в Собчак стакан воды, а после этого выбежал на улицу. Кондидат на выборы 2018 осталась стоять на ногах.

Видео: Piter.tv