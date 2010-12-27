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На Ксению Собчак совершено нападение из-за Жириновского
Сегодня, 17:27
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nadiputintseva
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На Ксению Собчак совершено нападение из-за Жириновского

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Злоумышленник облил кандидата в президенты жидкостью и толкнул на землю.

4 марта на кандидата в президенты Ксению Собчак напал неизвестный мужчина. О случившемся пострадавшая сообщила на своей странице в Twitter.

Неизвестный мужчина подбежал к девушке и с криком "Это за Жириновского", облил неустановленной жидкостью, а потому толкнул с такой силой, что Собчак упала на землю.

Злоумышленника удалось задержать до приезда полиции. Им оказался некий Алан Дзуцев. Напомним, ссора между Жириновским и Ксенией Собчак произошла на эфире  дебатов кандидатов в президенты России 2018.

Новость дополнятется.

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Категории: Новости СПб Происшествия

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