Видео: подростки вынесли самокат из ТРК на Комендантском проспекте

По сообщению в социальных сетях, товар стоит 25 тыс. рублей.

Преступление двух подростков попало на камеры видеонаблюдения. Юноши зашли в магазин техники и вынесли оттуда самокат. Видео опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте.

По словам автора поста, инцидент случился в девятом часу вечера 20 октября в ТРК на Комендантской площади. Рядом с выходом из магазина никого не было, молодые люди смогли беспрепятственно вынести товар. Ущерб оценивается в 25 тыс. рублей, заявление о краже подали в полицию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти задержан директор интерната, подозреваемый в растрате 660 тыс. рублей.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK