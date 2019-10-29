Видео: подростки вынесли самокат из ТРК на Комендантском проспекте

Преступление двух подростков попало на камеры видеонаблюдения. Юноши зашли в магазин техники и вынесли оттуда самокат. Видео опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте.
По словам автора поста, инцидент случился в девятом часу вечера 20 октября в ТРК на Комендантской площади. Рядом с выходом из магазина никого не было, молодые люди смогли беспрепятственно вынести товар. Ущерб оценивается в 25 тыс. рублей, заявление о краже подали в полицию.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти задержан директор интерната, подозреваемый в растрате 660 тыс. рублей.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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