Видео: по дороге на Щеглово машина улетела в кювет

По неподтверждённой информации один человек погиб.

Во вторник, 16 апреля, в Ленинградской области легковой автомобиль вылетел в кювет. Видео с места событий очевидцы выложи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, авария случилась по дороге в поселок Щеглово во Всеволожском районе. Водителями удалось заснять, как спасатели работают рядом с легковушкой, которая вылетела с дороги. Пользователи написали, что в аварии пострадала женщина и ребенок. По неподтверждённой информации один человек погиб.

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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

