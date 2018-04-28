Видео: по центру Петербурга проехался "Джазовый трамвай"

Таким образом "Горэлектротранс" принял участие в Международном дне джаза.

Канал Piter.TV публикует видео нашумевшего проекта "Джазовый трамвай". Его нашей редакции предоставила пресс-служба "Горэлектротранса".

Напомним, что "Джазовый трамвай" выехал на улицы Петербурга в честь Международного дня джазовой музыки. В этом году Санкт-Петербург стал одной из столиц этого праздника в мире. В городе проходит масштабный фестиваль джаза: его принимают камерные площадки и современные клубы, уличные сцены и даже общественный транспорт.

Именно "Джазовый трамвай" стал главным "тизером" фестиваля, который состоится 30 апреля. В "Горэлектротрансе" поработали над оформлением подвижного состава и его содержанием. Внутри одного из вагончиков расположился настоящий джаз-бенд, который в режиме нон-стоп играл классические джазовые композиции. В нём прозвучали любимые джазовые мелодии в исполнении джаз-бэнда Фёдора Кувайцева.

По словам очевидцев, некоторые пассажиры даже проезжали свои остановки, чтобы подольше насладиться живой музыкой. Отметим, что наличие артистов не повлияло на стоимость проезда в трамвае.

Ранее мы писали, что от Петербурга до Пскова и обратно будет ходить скоростной поезд "Ласточка".