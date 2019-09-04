Видео: петербуржец решил подзаработать на "рыбалке" у Петропавловской крепости

Вместо рыбы мужчина ловил монеты, которые кидают туристы и жители города к скульптуре зайца.

Петербуржец вылавливает монеты, которые бросают туристы и загадывают желание у Петропавловской крепости, на магнит. Свои действия мужчина назвал "вечерней подработкой". Очевидец поделился видео в социальных сетях 4 сентября.

Один из петербуржец стал свидетелем того, как неизвестный достает червонцы из воды и укреплений у Иоанновского моста. Там расположен памятник "Зайчику, спасшемуся от наводнения", к которому туристы кидают монеты. Находчивый житель города решил этим воспользоваться и выловить деньги на магнит.

Комментаторы неоднозначно отнеслись к происходящему. Одни написали о том, что мужчине стоит пойти работать, другие заступились за неизвестного.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стало известно, как можно проехать в метро Петербурга за 30 рублей.

Видео: vk.com/spb_today