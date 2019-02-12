Видео: на проспекте Народного Ополчения столкнулись три автомобиля

Причиной аварии стала скользкая дорога.

Во вторник, 12 февраля, на проспекте Народного Ополчения в Сантк-Петербурге произошло массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога. Из-за плохих погодных условий на участке дороги столкнулись три автомобиля. Свидетели рассказали, что серьезных жертв удалось избежать, однако пострадал водитель "УАЗ".

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Видео: Piter.TV