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12 февраля, 21:44
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Rybka123
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Видео: на проспекте Народного Ополчения столкнулись три автомобиля

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Причиной аварии стала скользкая дорога.

Во вторник, 12 февраля, на проспекте Народного Ополчения в Сантк-Петербурге произошло массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога. Из-за плохих погодных условий на участке дороги столкнулись три автомобиля. Свидетели рассказали, что серьезных жертв удалось избежать, однако пострадал водитель "УАЗ".

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Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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