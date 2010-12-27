Суд перенес дело о банкротстве "Метростроя" на неделю

В компании попросили время на урегулирование всех формальностей с ФНС.

ОАО "Метрострой" обратилось в Арбитражный суд с просьбой перенести заседание по делу о банкротстве компании. Об этом сообщают городские СМИ.

Процедура должна была пройти во вторник, 12 февраля, однако в пресс-службе компании сообщили, что в связи с техзадержками, связанными с нотариальным оформлением мирового соглашения, получением необходимых выписок из Росреестра, оформлением договоров залога недвижимого имущества, ФНС и подрядчику требуется время для урегулирования всех формальностей. Напомним, что ранее стороны объявили о заключении мирового соглашения.

Суд удовлетворил ходатайство и перенес заседание на 19 февраля. На скорейшем его проведении настоял лично "Метрострой", отметив растущее социальное недовольство в отношении компании.

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Фото: Piter.TV