Видео: на помощь участникам аварии на КАД прилетел вертолет

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о крупной аварии между Таллинским шоссе и Дачным проспектом. На помощь участникам аварии прилетел вертолет.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом произошла крупная авария.



К месту ДТП подоспел вертолет, по всей видимости, есть пострадавшие. Подробности инцидента не сообщаются.



Один из пользователей группы сообщают, что в результате ДТП движение на КАД перекрывали и восстановили только в 21.05.



Организовалась огромная пробка.



Видео: ВКонтакте/Владимир Богданов