Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом произошла крупная авария.
К месту ДТП подоспел вертолет, по всей видимости, есть пострадавшие. Подробности инцидента не сообщаются.
Один из пользователей группы сообщают, что в результате ДТП движение на КАД перекрывали и восстановили только в 21.05.
Организовалась огромная пробка.
Видео: ВКонтакте/Владимир Богданов
Сегодня, 21:28
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Видео: на помощь участникам аварии на КАД прилетел вертолет
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о крупной аварии между Таллинским шоссе и Дачным проспектом. На помощь участникам аварии прилетел вертолет.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом произошла крупная авария.