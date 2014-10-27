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Видео: на помощь участникам аварии на КАД прилетел вертолет

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о крупной аварии между Таллинским шоссе и Дачным проспектом. На помощь участникам аварии прилетел вертолет.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом произошла крупная авария.

К месту ДТП подоспел вертолет, по всей видимости, есть пострадавшие. Подробности инцидента не сообщаются.

Один из пользователей группы сообщают, что в результате ДТП движение на КАД перекрывали и восстановили только в 21.05.

Организовалась огромная пробка.

Видео: ВКонтакте/Владимир Богданов

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Категории: Новости СПб

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