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Видео: на Таллинском шоссе столкнулись две иномарки

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Информация о пострадавших уточняется.

В пятницу, 22 марта, в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась при въезде с Таллинского шоссе. На участке в лоб столкнулись две иномарки – "Инфинити" и "Шивроле". В результате аварии у обоих автомобилей "смяло" переднюю часть корпуса. Информация о пострадавших уточняется.
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Видео: Piter.TV

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Теги: авария на таллинском, таллинское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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