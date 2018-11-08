Видео: на Таллинском шоссе столкнулись две иномарки

Информация о пострадавших уточняется.

В пятницу, 22 марта, в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась при въезде с Таллинского шоссе. На участке в лоб столкнулись две иномарки – "Инфинити" и "Шивроле". В результате аварии у обоих автомобилей "смяло" переднюю часть корпуса. Информация о пострадавших уточняется.

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Видео: Piter.TV