В Кировском районе пьяный петербуржец изувечил "Ягуар"

Средняя стоимость иномарки Jaguar XF составляет примерно 3,5 миллиона рублей.

Ночью 22 марта, в Кировском районе пьяный петербуржец изувечил дорогостоящую иномарку Jaguar XF. Об этом сообщает пресс-служба УВО по городу и области.

Инцидент произошел около двух часов ночи в гаражном кооперативе на улице Возрождения, 33. Свидетели заметили нетрезвого агрессивного мужчину, который набросился на машину и голыми руками разбил у нее лобовое стекло. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место "баталии" и задержали дебошара. После оказания медицинской помощи его передали сотрудникам полиции.

Сумма ущерба устанавливается. Средняя стоимость иномарки Jaguar XF составляет примерно 3,5 миллиона рублей.

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Фото: Piter.TV