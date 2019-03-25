Видео: на канале Грибоедова неизвестный решил пробежаться по льду 

Во время пробежки мужчина провалился под лед.

В понедельник, 25 марта, в центре Петербурга неизвестный решил пробежаться по льду. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова.

Мялся он достаточно долго, прежде чем спуститься. Видимо делал это на спор, хоть ему кричали, чтобы он остановился отмечают очевидцы

Как только мужчина вышел на лед, то сразу же провалился. Однако, ему удалось выбраться и побежать дальше. На другом же берегу его уже ждали сотрудники береговой охраны.

Ранее мы сообщали о том, что Один из мальчиков, которые провалились под лед Невы, погиб

Видео: дтп и чп петербург/вк