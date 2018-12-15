Видео: на ЗСД разбросало несколько легковых автомобилей

На месте работают сотрудники полиции, медики реанимации.

Во вторник, 25 февраля, на Западном скоростном диаметре произошло массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария произошла недалеко от съезда на Автомобильную улицу. На шоссе столкнулись четыре легковых автомобилей. На видео видно, что участников ДТП разбросало по обеим сторонам дороги. На месте работают сотрудники полиции, медики реанимации. Информация о пострадавших уточняется.



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Видео: Piter.TV