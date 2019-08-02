Видео: на Приморском шоссе Opel снес столб

Автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова.

В пятницу, 2 августа, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как стало известно, инцидент случился на Приморском шоссе в сторону Зеленогорска.Водитель иномарки "Опель Астра" не справился с управлением и снес столб. В ролике видно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова. По словам свидетелей сам хозяин авто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: Piter.TV