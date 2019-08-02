В сеть слили первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

Пользователи слили в сеть тизер предстоящего фильма оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Принцип" (Tenet). Ролик был снят во время рекламной части премьерного показа боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Никаких подробностей сюжета нового проекта Нолана пока неизвестно. В видео зрителям показали главного героя в исполнении Джон Дэвид Вашингтона. Помимо него в картине сыграли Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, а также российский актер Юрий Колокольников. Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

Ранее мы писали о том, что актер Киану Ривз может сыграть злодея в новом фильме вселенной "Форсаж".

Видео: Ютуб