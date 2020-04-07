Видео: на Петроградке пешеход попал под колеса автомобиля

О состоянии пешехода не сообщается.

Вечером 7 апреля в Петроградском районе под колеса автомобиля попал человек. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на пересечении Малого проспекта П.С. и Лахтинской улицы в 19:07. Авто поворачивало налево и не уступило дорогу пешеходу. Отметим, что, предположительно, мужчина переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

На помощь к пострадавшему пришли водитель, а также прохожие.

Ранее Piter.TV опубликовал видео момента ДТП на пересечении Пражской и Белы Куна.

Видео: Piter.TV